Отбор ЧМ-2018: волейболисты Кыргызстана уступили сборной Пакистана

27 мая 2017, 14:20 Комментарии
Мужская сборная Кыргызстана по волейболу уступила Пакистану в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Матч прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".
Как сообщается, в матче-открытии турнира сначала вела в счете более опытная сборная Пакистана, выигравшая две партии подряд - 0:2.
Кыргызстанцы затем все же собрались, поверив в свои силы, и последующие две партии были за ними - 2:2.
Однако в решающей партии кыргызстанцы упустили свой шанс и матч выиграла сборная Пакистана - 2:3.
Сегодня, 27 мая, сыграют два соперника кыргызстанцев - сборные Казахстана и Пакистана.
Отметим, во втором отборочном раунде чемпионата мира участвуют три команды - Кыргызстан, Казахстан и Пакистан. Заключительный матч пройдет между сборными Кыргызстана и Казахстана 28 мая.