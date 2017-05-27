Отбор ЧМ-2018: волейболисты Кыргызстана уступили сборной Пакистана

27 мая 2017, 14:20 Комментарии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу уступила Пакистану в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Матч прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".

Как сообщается, в матче-открытии турнира сначала вела в счете более опытная сборная Пакистана, выигравшая две партии подряд - 0:2.

Кыргызстанцы затем все же собрались, поверив в свои силы, и последующие две партии были за ними - 2:2.

Однако в решающей партии кыргызстанцы упустили свой шанс и матч выиграла сборная Пакистана - 2:3.

Сегодня, 27 мая, сыграют два соперника кыргызстанцев - сборные Казахстана и Пакистана.

Отметим, во втором отборочном раунде чемпионата мира участвуют три команды - Кыргызстан, Казахстан и Пакистан. Заключительный матч пройдет между сборными Кыргызстана и Казахстана 28 мая.