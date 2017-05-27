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Совет министров обороны стран СНГ обсудил вопросы развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428471-ru.html

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Совет министров обороны СНГ в Москве обсудил 19 важных вопросов

Совет министров обороны СНГ подвел итоги 25-летней деятельности в военной сфере

27 мая 2017, 13:40       Комментарии

Военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиевым приняла участие в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества независимых государств в Москве (Россия).
Как сообщает пресс-служба Генштаба, в повестке дня заседания было заявлено 19 вопросов среди которых проведение совместных учений "Боевое содружество-2017", расширение взаимодействия между оборонными ведомствами государств-участников по боевой подготовке, противодействие международному терроризму, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации, совместные мероприятия ВС СНГ на 2018 год. Также были вопросы по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области.
В ходе заседания также был обсужден План реализации концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий военнослужащих в странах Содружества.
"Участники заседания также подвели итоги 25-летнего сотрудничества в военной сфере, приняли общее заявление по круглой дате и обсудили вопросы дальнейшей оптимизации системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ", - говорится в сообщении.

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