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В Чили начали строить крупнейший в мире телескоп

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-chil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428470-ru.html

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27 мая 2017, 13:37       Комментарии

Старт строительству крупнейшего в мире телескопа был дан в пятницу в Чили президентом страны Мишель Бачелет. Аппарат для исследования экзопланет (находящихся за пределами Солнечной системы), получивший название "Европейский экстремально большой телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT) будет сооружен к 2024 году в чилийской высокогорной пустыне Атакама, сообщает ТАСС.
"Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества", – сказала Бачелет, слова которой приводит ее пресс-служба.
Аппарат стоимостью €1 млрд будет оснащен пятью сегментными зеркалами. Диаметр самого большого из них составит 39 метров, он будет состоять из почти 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 метра.
По данным финансирующей проект Европейской южной обсерватории (ESO) — международной исследовательской организации, в которую входят 13 стран Европы, Бразилия и Чили, площадь вращающегося купола телескопа будет приблизительно сопоставима с футбольным полем (86 метров в диаметре). Общая масса конструкции составит пять тысяч тонн, из них три тысячи — подвижная часть.
На сегодняшний день в пустыне Атакама функционирует Атакамский большой радиотелескоп (ALMA). Всего в астрономической обсерватории Ла-Силья, расположенной здесь на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря, находятся 18 телескопов, половина которых построены на средства Европейской южной обсерватории.

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