Умер политолог Збигнев Бжезинский

27 мая 2017, 13:51 Комментарии

В США 26 мая умер политолог, советник президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет, передает Медуза. О его смерти сообщила дочь Мика.

"Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", - написала Мика Бжезинская в "Инстаграме".

Збигнев Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье дипломата, работавшего в 1930-е как в нацистской Германии, так и в СССР. В 1938-м Бжезинские переехали в Канаду. Бжезинский учился политологии в Гарварде, его диплом был посвящен СССР.

В 1960-х он работал в избирательных штабах Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Бжезинский был советником президента США Джимми Картера по национальной безопасности c 1977-го по 1981 год, во время начала войны в Афганистане и захвата заложников в американском посольстве в Иране.

Бжезинский - автор многих книг по политологии. Наиболее известная из них - "Великая шахматная доска" об американской геостратегии в Евразии.