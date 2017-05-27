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В чилийской пустыне началось строительство крупнейшего в мире телескопаВ чилийской пустыне началось строительство крупнейшего в мире телескопаСовет министров обороны СНГ подвел итоги 25-летней деятельности в военной сфереСовет министров обороны СНГ подвел итоги 25-летней деятельности в военной сфере

Совет министров обороны СНГ в Москве обсудил 19 важных вопросов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sovet-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428467-ru.html

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27 мая 2017, 13:25       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Проведение совместных учений "Боевое содружество-2017", противодействие международному терроризму, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации, а также по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области и ряд других вопросов были обсуждены на юбилейном заседании Совет министров обороны стран СНГ в Москве. По сообщению пресс-службы Генштаба ВС КР, в заседании от Кыргызстана принял участие начальник Генштаба ВС КР генерал-майор Райымберди Дуйшенбиев. В ходе заседания также был обсужден План реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признаниевоинских званий военнослужащих в странах Содружества.
Участники заседания подвели итоги 25-летнего сотрудничества в военной сфере, приняли общее заявление по круглой дате и обсудили вопросы дальнейшей оптимизации системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ.
Кроме членов Совета МО стран СНГ в заседании приняли участие представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

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