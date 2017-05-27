Совет министров обороны СНГ в Москве обсудил 19 важных вопросов

27 мая 2017, 13:25 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Проведение совместных учений "Боевое содружество-2017", противодействие международному терроризму, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации, а также по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области и ряд других вопросов были обсуждены на юбилейном заседании Совет министров обороны стран СНГ в Москве. По сообщению пресс-службы Генштаба ВС КР, в заседании от Кыргызстана принял участие начальник Генштаба ВС КР генерал-майор Райымберди Дуйшенбиев. В ходе заседания также был обсужден План реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признаниевоинских званий военнослужащих в странах Содружества.

Участники заседания подвели итоги 25-летнего сотрудничества в военной сфере, приняли общее заявление по круглой дате и обсудили вопросы дальнейшей оптимизации системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ.

Кроме членов Совета МО стран СНГ в заседании приняли участие представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.