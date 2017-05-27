Грустно, что для многих я стала богатой, тупой и наглой, — Аида Касымалиева

27 мая 2017, 13:10 Комментарии

В резюме Аиды Касымалиевой значатся такие солидные СМИ, как Al Jazeera, "Вести", Azattyk, НТС и КТРК. Полтора месяца назад в ее послужном списке добавилась новая запись - депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. За это короткое время стало ясно: отмалчиваться в сторонке парламентарий Касымалиева не намерена. Например, ее законопроект, призванный ограничить влияние высокопоставленных чиновников на телеканал КТРК, уже привел к войнам в соцсетях.

- Почему в Кыргызстане так ненавидят депутатов? Почему вообще при слове "депутат" наше сознание рисует дяденьку в огромном черном джипе, который он, конечно, купил на украденные у народа деньги?

- Самое неожиданное и неприятное то, что теперь все считают меня тупой, наглой и богатой. Почему-то думают, что я пришла в ЖК, чтобы заботиться о своем бизнесе и продвигать личные интересы.

- У вас есть бизнес?

- Нет. И черного джипа тоже нет. Я хожу на работу пешком, иногда беру такси, так как попутных маршруток нет. А моя коллега Евгения Строкова, кстати, пользуется общественным транспортом - это нормально и должно восприниматься как нормальное явление, а не какая-то заслуга.

Конечно, мифы о депутатах рождаются не просто так. Отчасти в этом виноваты сами политики, но, с другой стороны, удар всегда принимает на себя парламентский корпус, потому что законодатели - люди публичные. Я уже читаю про себя комментарии типа "вот дура" и "депутаты все такие". В соцсетях спрашивают, знаю ли я, сколько стоят картошка, хлеб. Кстати, однажды я написала ответ, находясь в магазине, где как раз покупала гречку.

Человек, который никогда не читал мои статьи или посты в соцсетях и ничего обо мне не знает, будет основываться на стереотипе про черные джипы. Такому ничего не докажешь... Даже моя дочь как-то заявила: "Я думала, ты становишься настоящим депутатом, который ничего не делает".

- Насколько сильно отличаются заработки журналиста и депутата?

- Я около 10 лет работала в международных СМИ, потом снимала на гранты документальные фильмы. Зарабатывала вдвое больше, чем сейчас. Кстати, когда написала об этом в Twitter, в прессе замелькали заголовки типа "Аида Касымалиева жалуется на зарплату". Нет, не жалуюсь, это просто факт.

- Я периодически беседую депутатами, и, как мне кажется, у многих есть одна простая цель - досидеть в ЖК до конца срока, ни с кем не разругавшись и не став героем скандала. Вы идете совершенно другим путем. Не страшно?

- Не страшно. Я люблю поговорить и подискутировать. Но теперь стала намного осторожнее: прежде чем сказать что-то, считаю хотя бы до трех. Учусь формулировать фразы так, чтобы меня понимали и дедушка из Нарына, и бабушка из Таласа, и 14-летний подросток. Готовлю тексты заранее, репетирую перед зеркалом. Оказалось, что в противном случае журналисты могут неправильно меня понять. Не думаю, что они специально стараются выставить политиков в дурном свете, но часто торопятся - что услышат, то и передают в редакцию. Это чисто технические проблемы.

- Наверное, вы имеете в виду историю, когда Аида Касымалиева "решила забрать у детей их праздник 1 июня"? Что на самом деле вы имели в виду?

- У меня даже дочь спросила: "Мама, почему ты запрещаешь детям кататься на карусели?". Поиграли в игру "Сломанный телефон" (смеется)... Я хотела сказать лишь то, что о правах детей надо думать круглый год, а не только 1 июня. Говорила, что необходимо проверить состояние всех аттракционов, ведь недавно в Оше рухнула карусель, пострадали восемь человек.

- Пару лет назад вы в интервью сказали, что на посту депутата в первую очередь займетесь проблемами женщин, которые уезжают на заработки в другие страны. Почему именно это?

- Наверное, человек всегда переживает о том, что пропустил через себя. Я около двух лет работала корреспондентом в Москве, снимала документальные фильмы о мигрантах. Сама жизнь там превратилась для меня в долгий документальный фильм в жанре арт-хаус.

У наших мигрантов в России очень много проблем, но особенно трудно было смириться с тем, что некоторые женщины убивают своих новорожденных малышей. Были такие, кто душил младенцев, выбрасывал их в мусорные контейнеры и даже окунал в кипяток. Когда я беседовала с ними, они говорили, что не могли вернуться в родное село с ребенком, что дети должны рождаться только в браке. Я до сих пор не могу понять, что случилось с этими женщинами и с нашим обществом в целом...

Младший брат и я. Вот его не можем женить)

Публикация от Aida Kasymalieva (@a_kasymalieva) Мар 14 2017 в 8:37 PDT

- Однажды вам посоветовали надевать на политические встречи только длинные юбки. Вы ответили, что не будете ни под кого подстраиваться и продолжите ходить в брюках.

- Наверное, это было в 2015 году, во время предвыборной кампании. Я тогда еще была резкой, импульсивной и очень эмоциональной. Сейчас понимаю, что один человек не в силах изменить менталитет народа, лучше все-таки считаться с мировосприятием окружающих.

Знаете, оказавшись в большой политике, я не узнаю прежнюю себя. Очень долго думаю, прежде чем принять решение, стала сдержанной и дипломатичной. Я перешла на черные и темно-синие костюмы, все - макси. Еще я смирилась с тем, что у меня неровный, витиеватый путь. Хотя ошибки дорого мне обходятся, в итоге я все равно достигаю поставленных целей.

- Вы как-то обвинили бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева в том, что они не хотят просить у народа прощения за свои ошибки, а лишь разбрасываются обвинениями в адрес других людей. А если вы сами совершите проступок, вам легко будет извиниться?

- Надеюсь, со мной такого не произойдет, но я не вижу проблемы в том, чтобы признать свою неправоту, если потребуется. Сейчас, например, обсуждается законопроект о КТРК, и я иногда слышу очень эмоциональную критику в свой адрес. С одной стороны, велик соблазн решить для себя, что критика необоснованна и на самом деле все в порядке. Но я стараюсь отыскать в этом рациональное зерно - готова все выслушать, проанализировать и принять к сведению.

Государственная награда за проект "На крутых перевалах истории". Спасибо всей команде! Особенно Урмату Тендику. Фото Султана Досалиева.

Публикация от Aida Kasymalieva (@a_kasymalieva) Мар 6 2017 в 3:29 PST

- А может ли прийти к депутату человек с чемоданом долларов и сказать: "Это все твое, только прими один маленький закон"?

- Если ко мне, то такое представить невозможно! Я не понимаю людей, которые берут взятки. До 33 лет сама накопила на квартиру. Моей нынешней зарплаты нам с дочерью хватает и на жизнь, и на ее образование. Я удостоверилась, что мне даже машина не нужна.

Искренне не понимаю, что должно случиться с человеком, чтобы он стал брать взятки! Тем более, как часто выясняется, коррупционерами становятся отнюдь не бедные люди. Не понимаю эту алчность... И даже бедного человека в такой ситуации оправдать не смогу.

- Как вы оцениваете работу других депутатов, своих коллег?

- Парламент очень разнородный. Раньше мне казалось, что там никто не работает и только иногда звучат какие-то глупые инициативы. Я видела нардепов, которые молчат на заседаниях, их даже называют "рыбами". Сейчас я бы с этим поспорила. Многие не пиарятся, не "светятся" в СМИ, но пишут очень хорошие законопроекты. Я сама удивилась этому открытию: оказалось, у нас немало хороших специалистов.

- Чем планируете заниматься лет через пять?

- Надеюсь продолжить законотворческую деятельность. Мне очень нравится нынешняя работа, это как продвинутая расследовательская журналистика: надо также работать с информацией, законами, общаться с людьми, заниматься решением их проблем. А если сложится иначе - допишу книгу.