Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Грустно, что для многих я стала богатой, тупой и наглой, — Аида КасымалиеваГрустно, что для многих я стала богатой, тупой и наглой, — Аида КасымалиеваСтражи границ готовы отметить День пограничника и приглашают в гостиСтражи границ готовы отметить День пограничника и приглашают в гости

Мэр Кишинева задержан по подозрению в коррупции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mer-ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428465-ru.html

Похожие новости

Девятый подозреваемый задержан в связи с терактом в Манчестере

Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе

В Баткене на границе задержана партия контрабандного сока из Таджикистана

В таможне "Баткен" задержана контрабанда 4560 литров натурального сока из Таджикистана

В Кыргызстане задержан гражданин Турции с поддельным российским паспортом

27 мая 2017, 13:07       Комментарии

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг вечером по подозрению в коррупции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелу Старинскую, Киртоакэ обвиняют также в злоупотреблении служебным положением.
Перед задержанием в кабинете мэра в течение нескольких часов шёл обыск. К зданию пришли сторонники и противники мэра. Первые скандировали: "Свободу — мэру!", а вторые: "В тюрьму!" Сам Киртоакэ от каких-либо комментариев отказался.
Ранее были арестованы два вице-мэра Кишинева, глава управления городского транспорта и министр транспорта и дорожной инфраструктуры. Все они — члены проевропейской Либеральной партии, первым вице-председателем которой является Киртоакэ.
Дорин Киртоакэ возглавляет мэрию с Кишинева, столицы Молдовы, с 2007 года

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум