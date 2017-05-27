Совет министров обороны СНГ подвел итоги 25-летней деятельности в военной сфере

27 мая 2017, 13:22 Комментарии

Военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майором Р.Дуйшенбиевым накануне приняла участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны.

Заседание посвятили юбилею организации – 25-й годовщине создания Совета и прошло под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"В повестке дня было заявлено 19 вопросов среди которых: проведение совместных учений "Боевое содружество-2017", расширение взаимодействия между оборонными ведомствами государств-участников по боевой подготовке, противодействие международному терроризму, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации, совместные мероприятия ВС СНГ на 2018 год, а также по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области. В ходе заседания также был обсужден План реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий военнослужащих в странах Содружества", – говорится в сообщении.

Также члены заседания подвели итоги 25-летнего сотрудничества в военной сфере, приняли общее заявление по круглой дате и обсудили вопросы дальнейшей оптимизации системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ.