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Совет министров обороны СНГ подвел итоги 25-летней деятельности в военной сфере

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sovet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428464-ru.html

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27 мая 2017, 13:22       Комментарии

Военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майором Р.Дуйшенбиевым накануне приняла участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны.
Заседание посвятили юбилею организации – 25-й годовщине создания Совета и прошло под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"В повестке дня было заявлено 19 вопросов среди которых: проведение совместных учений "Боевое содружество-2017", расширение взаимодействия между оборонными ведомствами государств-участников  по боевой подготовке, противодействие международному терроризму, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации, совместные мероприятия ВС СНГ на 2018 год, а также по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области. В ходе заседания также был обсужден План реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий военнослужащих в странах Содружества", – говорится в сообщении.
Также члены заседания подвели итоги 25-летнего сотрудничества в военной сфере, приняли общее заявление по круглой дате и обсудили вопросы дальнейшей оптимизации системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ.

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