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Стражи границ готовы отметить День пограничника и приглашают в гости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360555_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428463-ru.html

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27 мая 2017, 13:02       Комментарии

В воскресенье, 28 мая, в 10.00 на Аллее пограничной славы (Южные ворота) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
В этом году отмечается 18-летие со дня образования Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.
В ходе торжественного мероприятия состоится церемония награждения лучших военнослужащих правительственными наградами и ведомственными медалями, нагрудными знаками и другими видами поощрений.
По окончании торжественной части пройдет концерт ансамбля песни и пляски Государственной пограничной службы и праздничный обед на Аллее пограничной славы.

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