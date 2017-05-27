Стражи границ готовы отметить День пограничника и приглашают в гости

27 мая 2017, 13:02 Комментарии

В воскресенье, 28 мая, в 10.00 на Аллее пограничной славы (Южные ворота) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

В этом году отмечается 18-летие со дня образования Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

В ходе торжественного мероприятия состоится церемония награждения лучших военнослужащих правительственными наградами и ведомственными медалями, нагрудными знаками и другими видами поощрений.

По окончании торжественной части пройдет концерт ансамбля песни и пляски Государственной пограничной службы и праздничный обед на Аллее пограничной славы.