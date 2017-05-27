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Мэрия Бишкека демонтировала незаконно установленные контейнеры и рекламные щиты

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428462-ru.html

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27 мая 2017, 12:53       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произвело демонтаж 44 рекламных щитов и 2 контейнеров, незаконно установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, они располагались на улицах Кулатова, Матросова и Анкара.
Ранее владельцам щитов и контейнеров со стороны УЗС мэрии г. Бишкек выдавались уведомления о незаконности их размещения.
Кроме того, управлением землепользования и строительства столичного муниципалитета были произведены работы по демонтажу бетонного ограждения по ул. Фрунзе, 378.
Во исполнение пункта № 48 Плана-задания мэрии города Бишкек и реконструкции тротуара по ул. Фрунзе, управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека, по ул. Фрунзе, 378, был выявлен незаконно возведенный забор из бетонных плит длиной 100 метров без соответствующих разрешительных документов.
Ранее сотрудниками УЗС мэрии Бишкека, владельцу данного земельного участка было выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на занимаемый земельный участок.
Однако собственником не были предоставлены документы и в добровольном порядке собственными средствами был произведен снос незаконно установленного забора.

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