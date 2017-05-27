Орозо укрепляет веру в добро и справедливость — Атамбаев

27 мая 2017, 12:43 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца Рамазан, сообщила его пресс-служба.

По словам главы государства, орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенности в своих силах.

"Во время орозо каждый мусульманин задает себе вопрос, что он сделал хорошего для этого мира и для людей. Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения старят, так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно и чистым все общество, будет развиваться и процветать государство", - сказал глава страны.

Президент пожелал, чтобы священный месяц Рамазан принес всем счастье, здоровье и успех.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>