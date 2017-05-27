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Я не попадала в ДТП — вице-премьер Чолпон Султанбекова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428460-ru.html

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27 мая 2017, 12:53       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Информация, что вице-премьер по социальному блоку Чолпон Султанбекова якобы попала в ДТП, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщила сама чиновница.
По информации некоторых СМИ страны вице-премьер якобы попала в дорожную аварию в Кадамжае, после которой ее госпитализировали в местную больницу с травмой руки.
"Со мной все хорошо. Не понимаю, откуда взялась информация, что я пострадала в аварии. Я буквально недавно встречалась с матерями-героинями в Джалал-Абаде. Чувствую себя прекрасно", - рассказала вице-премьер.
Сейчас Султанбекова находится с рабочей поездкой на юге республики.

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