Я не попадала в ДТП — вице-премьер Чолпон Султанбекова

27 мая 2017, 12:53 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Информация, что вице-премьер по социальному блоку Чолпон Султанбекова якобы попала в ДТП, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщила сама чиновница.

По информации некоторых СМИ страны вице-премьер якобы попала в дорожную аварию в Кадамжае, после которой ее госпитализировали в местную больницу с травмой руки.

"Со мной все хорошо. Не понимаю, откуда взялась информация, что я пострадала в аварии. Я буквально недавно встречалась с матерями-героинями в Джалал-Абаде. Чувствую себя прекрасно", - рассказала вице-премьер.

Сейчас Султанбекова находится с рабочей поездкой на юге республики.