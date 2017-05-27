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В столице для бишкекчан проходят музыкальные вечера

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428459-ru.html

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В Бишкеке стартовали музыкальные вечера

27 мая 2017, 12:26       Комментарии

Мэрия Бишкека организовала музыкальные вечера для жителей и гостей столицы.
По данным муниципалитета, первый концерт состоялся накануне возле памятника Токтогулу Сатылганову.
"Послушать духовой оркестр и эстрадных исполнителей пришло более 200 человек, жители Бишкека и туристы, приехавшие из дальнего зарубежья. Турист из Голландии, вместе со своими друзьями услышав музыку, сказал, что остался доволен и проводить подобные вечера хорошая идея. Здесь же, на площадке, также организована ярмарка изделий отечественных ремесленников. Музыкальные вечера будут проходить каждую пятницу до конца июня, возле памятника Токтогулу Сатылганову. На следующей неделе 2 июня состоится вечер джазовой музыки", – говорится в сообщении.
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