Столичная мэрия демонтировала незаконно установленные контейнеры

27 мая 2017, 12:41 Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии столицы совместно с МП "Тазалык" демонтировано 44 рекламных щитов и 2 контейнеров незаконно установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

По данным мэрии, ранее владельцам выдавались уведомления.

"Кроме того, Управлением землепользования и строительства столичного муниципалитета произведены работы по демонтажу бетонного ограждения по улице Фрунзе. Здесь незаконно возведен забор из бетонных плит длиной 100 метров без соответствующих разрешительных документов.

Ранее владельцу данного земельного участка выдавалось уведомление на предоставление правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на занимаемый земельный участок. Однако собственником не предоставлены документы и в добровольном порядке собственными средствами произведен снос незаконно установленного забора", – говорится в сообщении.

1 of 5