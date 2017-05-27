ИАЦ Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана – 22-27 мая 2017 года

27 мая 2017, 12:42 Комментарии

Важное для всех стран в Центральной Азии событие произошло на этой неделе в Ашхабаде. Два соседа - Узбекистан и Туркменистан - подписали Меморандум, направленный на обеспечение транзита электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.

Он подписан в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Его значение для Кыргызстана в том, что гарантирует поставку электроэнергии в республику из Туркменистана в случаях ее нехватки, если промышленная потребность будет нарастать нынешними темпами, а строительство новых ГЭС продолжит затягиваться.

На неделе стало известно, что пакистанской текстильной компании было предложено инвестировать в Кыргызстан. Оно было озвучено в рамках поездки посла КР в Пакистане Эрика Бейшембиева в г.Карачи. В ходе визита, цель которого привлечение иностранных инвесторов, состоялась встреча посла с директором пакистанской текстильной компании "Aziz Sons".

Посол Кыргызстана предложил пакистанской компании инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана. В ответ было сказано, что предложение будет изучено на предмет возможности инвестирования в создание такого предприятия.

Резонансной критике на этой неделе был подвергнут "Айыл банк". Премьер-министр С. Жээнбеков раскритиковал его работу за замедление выдачи кредитов фермерам. В ходе заседания правительства С.Жээнбеков заявил, что на сегодня в очереди на получение кредита стоят 14 тыс. человек, а выдано кредитов всего 1,7 тыс. человек.

"Вы тормозите процесс развития сельскохозяйственной отрасли. По сравнению с прошлым годом вы не довыдали 425 млн. сомов. Я даю вам месячный срок, чтобы сравнили результаты выдачи кредитов с прошлогодними, иначе я вас уволю", - сказал Глава Правительства КР. Однако, глава "Айыл банка" Мурат Акимов поспешил оправдаться и сообщил, что на поддержку животноводства было выдано кредитов на сумму 543 млн. сомов, на сельское хозяйство - 144 млн. сомов и 34 млн. сомов - на переработку сельхозпродуктов. "У нас еще в очереди стоят 272 человека, которые имеют просрочку по предыдущему займу. И мы обратились в Минфин, чтобы убрать для них ограничения. Мы получили решение, завтра получаем юридическое обоснование и начнем выдавать", - сказал М.Акимов.

Министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев констатировал на неделе, что в связи с погодными условиями весенне-полевые работы запаздывают на 20-25 дней. По его словам, озвученные на заседании Правительства КР, полевые работы проводены почти на 100%. "Изменение погоды влияет на работу фермером и посевы. У нас в этом году было много осадков и поэтому мы предложили такие семена, которые устойчивы к погодным условиям. Помимо этого было импортировано 23 тыс. тонн удобрений по 17,5 сомов за кг", - рассказал он. В тоже время он сообщил, что ныне был сокращен посев зерновых культур. "Дело в том, что меняется направление сельского хозяйства страны и осуществляется переход на посев техкультур. К примеру, увеличили посев хлопка и сахарной свеклы", - сказал он.

Стало известно, что Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) намерен расширить список банков-партнеров. На этой неделе РКФР подписал кредитный договор с ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" на сумму 3 млн. долларов США.

Денежные средства будут использованы на целевое финансирование малого и среднего бизнеса, лизинг, а также поставку оборудования из Чехии и Турции посредством аккредитива.

Особо было подчеркнуто, что приоритетными отраслями для поддержки являются агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, инфраструктура туризма, медицина и транспорт. То есть те сферы Кыргызстана, в которых идет процесс развития.

Торгово-экономические отношения стали основной темой на встрече между главами МИД Кыргызстана и ОАЭ. Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахяйян приезжал в Бишкек на этой неделе для обсуждения вопросов, которые были достигнуты в рамках визита президента КР в ОАЭ в 2014 году. Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев отметил, что "Мы в ходе переговоров отметили возросшую динамику контактов, появившихся между нашими странами. Прежде всего, это связываем, в том числе, с открытием в прошлом году нашего посольства в ОАЭ. Основной темой переговоров стало обсуждение торгово-экономических вопросов. Думаю, что эта тема будет также обсуждена в ходе встречи главы МИД ОАЭ с президентом и премьер-министром Кыргызстана", - сказал он.

По итогам I квартала 2017 года экспорт Кыргызстана вырос на 128%, рост импорта составил 115%. Эти показатели сходятся с данными Евразийской экономической комиссии, которая отметила рост экспорта Кыргызстана на 131%. Это было сказано на этой неделе вице-премьер-министром КР Олегом Панкратовым по итогам ознакомления с работой КПП "Ак-Тилек Автодорожный" на кыргызско-казахстанской границе. По его словам, снятие таможенного контроля на кыргызско-казахстанской границе повлияло на качество статистического учета. "Сегодня на всех КПП, действующих на территории страны, внедрена новая методология учета ввозимого и вывозимого товара. Данная методология позволяет получать объективные данные об объемах торговых операций, в том числе со странами ЕАЭС", сказал он.

Вице-премьер КР особо отметил увеличение за первый квартал этого года на 581% экспорта мясной продукции, фруктов и орехов на 188,5%, молочных продуктов на 85,9%, продукции легкой и текстильной промышленности на 155%. Теперь Правительству следует продолжить оказывать целенаправленную поддержку экспорто-ориентированным производствам и создавать условия для развития экспорта.

В Бишкеке на этой неделе состоялся бизнес-форум "Кыргызстан - ОАЭ" с участием министра экономики КР Арзыбека Кожошева, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Мохамеда Шарафа, представителей государственных органов и бизнес-структур двух стран. На Форуме было сказано, что он становится площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия КР и ОАЭ, а также о способности помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.

По словам министра КР А.Кожошева, за последние годы объем товарооборота между Кыргызстаном и ОАЭ имеет динамику постоянного роста. За период с 2010 года по 2016 год объем торговли составил 520,7 млн. долларов США. "Конечно, в абсолютном выражении эти цифры сравнительно небольшие, но это говорит о том, что у нас имеется большой нереализованный потенциал", сказал министр. Он рассказал участникам Форума, что в целях создания условий для инвесторов Кыргызстан активно проводит работу по укреплению благоприятного инвестиционного климата, увеличению рынков сбыта и улучшения доступа к ним. Было подчеркнуто, что с членством Кыргызстана в ЕАЭС, снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и капитала из Кыргызстана на рынки пяти стран-участниц ЕАЭС с населением более 180 млн. человек.

В январе 2016 года Европейский Союз предоставил Кыргызстану право участия во Всеобщей системе преференций (ВСП+). Продукция Кыргызстана более чем 6000 товарным позициям может импортироваться в страны-члены ЕС без таможенных пошлин с рынком более 400 млн. чел. На данное время, Кыргызстан является единственной страной в Центральной Азии, получившей право ВСП+. Кроме того, в стране создан наиболее либеральный налоговый режим. Ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС 12%, что выгодно отличаются от аналогичных ставок в соседних странах таких как: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

Существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ. В стране присутствует квалифицированная рабочая сила и система образования, которая позволяет в короткие сроки подготовить необходимый персонал. Кроме всего этого, в Кыргызстане для развития туризма и привлечения инвестиций с 2012 года действует безвизовый режим для граждан 61 государства сроком до 60 дней.

Еще одно заметное событие в отношениях Кыргызстана и Узбекистана имело место на этой неделе. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызтана Нурбек Мурашев провел встречу с послом Узбекистана в Кыргызстане Комилом Рашидовым.

Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Беседа коснулась и темы развития и использования двусторонних возможностей в создании совместных предприятий. Кыргызский министр выразил готовность к сотрудничеству и заинтересованность сельхозпроизводителей в фруктово-плодовых саженцах, в семенах хлопка и минеральных удобрениях из Узбекистана. Обсудили также возможность встречи отраслевых министров двух республик для подписания соглашения о сотрудничестве. Отношения в агропромышленном секторе между двумя странами не прерывались несмотря ни на что. Узбекские минеральные удобрения востребованы всегда. И если теперь будут решены пограничные проблемы, также как и таможенные вопросы, отношения сторон непременно выйдет на новый уровень.

Кыргызстан продолжает политику привлечения в страну потенциальных инвесторов за счет представления своих возможностей в разных странах. На этой неделе в Англии состоялся инвестиционный форум под названием "Кыргызская Республика - настоящая демократия, открытая для бизнеса", где были презентованы инвестиционные проекты Кыргызстана в промышленности, энергетике и недропользовании. Мероприятие было организовано Европейским Банком Реконструкции и Развития с участием представителей ряда госорганов Кыргызстана. В форуме приняли участие представители палаты лордов парламента Великобритании, ЕБРР и европейских компаний. Им был представлен перечень из 44 предприятий Кыргызстана, готовых для совместной эксплуатации: ГП "Карабалтинский спиртовый завод", ОАО "Илбирс", ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" и другие. Уже известно, что легкая промышленность стала визитной карточкой Кыргызстана, а марка "Made in Kyrgyzstan" знакома во всем мире.

На этой неделе стало известно, что затянувшийся на год вопрос о выделении земельной площади для создания "Технополиса" решен. Военно-Антоновский айыл окмоту Сокулукского района передал под проектирование и строительство промышленную зону площадью 40 га. На этой территории предполагается создание 40 швейных предприятий. Такой же "Технополис" планируется создать на внутри города Бишкек, на территории БМЗ, где будут расположены около 20 швейных предприятий. После ввода в эксплуатацию проекта производственной зоны "Технополис" будут обеспечены рабочими местами около 10 тыс. человек. По статистическим данным половину промышленного экспорта Кыргызстана обеспечивают предприятия швейной отрасли, а общее количество задействованных в отрасли людей неуклонно растет.

ИАЦ "Кабар",

27 мая 2017 года