Правительство обратило внимание на ресоциализацию осужденных

27 мая 2017, 12:11 Комментарии

В ГСИН состоялось расширенное заседание экспертной группы по вопросам ресоциализации осужденных и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

По данным ведомства, председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что разрабатываемая программа правительства по ресоциализации осужденных на 2018-2023 годы, прошла согласование в ряде ведомств.

"Ни один человек не рождается преступником, а становится им в силу окружающей его социальной среды. Будучи осужденным к лишению свободы, человек сталкивается с негативным влиянием криминальной субкультуры, ослаблением семейных и родственных связей, потерей навыков рационального использования материальных ресурсов и принятия конструктивных решений в различных жизненных ситуациях. Однако бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма их единственным приютом", – отметил Жапаров.

Государству и обществу необходимо выработать механизмы поддержки оступившихся, давать им жизненный шанс и создавать условия для возвращения полноценными и полноправными их членами.

"Поэтому процесс ресоциализации осужденных должен состоять из двух последовательных этапов: подготовки осужденного к жизни на свободе в период отбывания наказания в исправительных учреждениях и помощи в социальной адаптации после освобождения. Поскольку от того, как общество примет освободившегося человека, зависит и общественная безопасность, то к этой работе должны подключаться представители всех государственных органов", – добавил он.