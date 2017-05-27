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В Бухаре проходит ХVI международный фестиваль "Шелк и специи"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bukhare...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428455-ru.html

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27 мая 2017, 12:05       Комментарии

Ташкент, 27 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Бухаре накануне состоялась церемония открытия очередного ХVI международного фестиваля "Шелк и специи". Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета туризма Узбекистана.
По словам мэра города Бухары Ихтиёра Фармонова, данный фестиваль способствует развитию и пропаганде в международном масштабе национального ремесленничества, расширению связей между ремесленниками, дальнейшему развитию туризма, преобразованию Бухары в один из центров мирового туризма.
В выставочно-торговых рядах демонстрируются бухарские медные чеканные, керамические, ювелирные изделия, золотошвейные костюмы, настенные вышивки-сюзане, тюбетейки, атласы и адрасы, фарфоровая посуда, шерстяная и шелковая продукция, резные деревянные изделия, специи, лекарственные средства из трав.
Здесь также принимают участие ремесленники из Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.
В рамках фестиваля проведена международная научно-практическая конференция "Возможности создания Бухарской туристической свободной экономической зоны и перспективы ее развития".
Мероприятие продлится до 28 мая.

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