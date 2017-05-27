В Бухаре проходит ХVI международный фестиваль "Шелк и специи"

27 мая 2017, 12:05 Комментарии

Ташкент, 27 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Бухаре накануне состоялась церемония открытия очередного ХVI международного фестиваля "Шелк и специи". Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета туризма Узбекистана.

По словам мэра города Бухары Ихтиёра Фармонова, данный фестиваль способствует развитию и пропаганде в международном масштабе национального ремесленничества, расширению связей между ремесленниками, дальнейшему развитию туризма, преобразованию Бухары в один из центров мирового туризма.

В выставочно-торговых рядах демонстрируются бухарские медные чеканные, керамические, ювелирные изделия, золотошвейные костюмы, настенные вышивки-сюзане, тюбетейки, атласы и адрасы, фарфоровая посуда, шерстяная и шелковая продукция, резные деревянные изделия, специи, лекарственные средства из трав.

Здесь также принимают участие ремесленники из Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

В рамках фестиваля проведена международная научно-практическая конференция "Возможности создания Бухарской туристической свободной экономической зоны и перспективы ее развития".

Мероприятие продлится до 28 мая.