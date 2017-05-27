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Столичная мэрия демонтировала незаконно установленные контейнеры и забор

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428454-ru.html

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27 мая 2017, 12:00       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" был произведен демонтаж 44 рекламных щитов и 2 контейнеров незаконно установленных на муниципальной территории.
Как сообщает 27 мая пресс-служба столичной мэрии, демонтированные объекты находились на улицах Кулатова, Матросова и Анкара. Ранее владельцам объектов выдавались уведомления.
Кроме того, управлением землепользования и строительства столичного муниципалитета были произведены работы по демонтажу бетонного ограждения по улице Фрунзе, 378.
"На данном участке был незаконно возведен забор из бетонных плит длиной 100 метров без соответствующих разрешительных документов. Ранее сотрудниками УЗС мэрии Бишкека владельцу данного земельного участка было выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на занимаемый земельный участок. Собственником не были предоставлены документы и в добровольном порядке собственными средствами был произведен снос незаконно установленного забора", - говорится в сообщении.

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