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В Чон-Алае произошло два землетрясения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428453-ru.html

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Евросоюз выделит 165 тысяч евро пострадавшим от землетрясений в Чон-Алае

27 мая 2017, 11:45       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. В Чон-Алайском районе Ошской области зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, движение земной коры началось в субботу, 27 мая, в 01.09. Ученые сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов по 12-балльной шкале MSK-64.
Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана - в 23 километрах к северо-западу от села Кара-Тейит и в 27 к северо-западу от села Карамык Чон-Алайского района Ошской области. В селах Кара-Тейит, Карамык сила толчков составила 4 балла, в селе Шибээ - 3,5, в селах Кулчу, Чак, Жар-Башы, Жаш-Тилек - 3.
В 7.53 на границе Кыргызстана с Таджикистаном вновь произошло землетрясение. По данным сейсмологов, сила в эпицентре составила 3,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64.
Очаг располагался в 22 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу Чон-Алайского района. В селе Ачык-Суу интенсивность землетрясения составляла около 3 баллов.
Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.
Пять дней назад, 22 мая, в этом же районе зафиксировали землетрясение силой 6 баллов.
Ранее, 3 мая, на севере Таджикистана, недалеко от границы с Кыргызстаном, произошло мощное землетрясение силой 5,9 балла. Второй толчок в 5,8 балла последовал в той же местности 5 мая. Сообщений о жертвах не поступало, но землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных районах Ошской и Баткенской областей. Более 500 домов разрушено в наиболее пострадавших селах Чон-Алайского района - Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе. Около 200 строений серьезно повреждено, более 5 000 жителей нуждаются в помощи.

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