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Девятый подозреваемый задержан в связи с терактом в Манчестере

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/devyat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428452-ru.html

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27 мая 2017, 11:40       Комментарии

Полиция Манчестера задержала девятого человека в связи с произошедшим 22 мая терактом.
В сообщении полиции говорится, что это 44-летний мужчина, и что задержан он по подозрению в террористической деятельности.
"Это быстро развивающееся расследование, так что мы на данном этапе готовы к любым вариантам", — говорится в сообщении полиции.
Всего на данный момент в ходе расследования задержаны 11 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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