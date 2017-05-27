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"Газпром Кыргызстан" встретился с потенциальными участниками проекта "Академия Газпром Кыргызстан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gazpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428451-ru.html

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27 мая 2017, 11:55       Комментарии

Представители компании "Газпром Кыргызстан" провели встречу с потенциальными участниками проекта "Академия Газпром Кыргызстан". На встрече сотрудники компании подробно рассказали кто и как может стать участником проекта.
Напомним, в рамках проекта "Академия Газпром Кыргызстан" крупная газовая компания отправляет ребят на обучение в ведущие российские вузы. При условии успешного окончания вуза "Газпром Кыргызстан" гарантирует трудоустройство в компании.
"Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию на сайте компании, заполнить анкету, карту участника. Это необходимо сделать до 10 июня. Победители первого этапа пройдут во второй, которые проведут сами представители вузов. Сегодня в рамках проекта "Академия Газпром Кыргызстан" можно поступить в два российских вуза – Тюменский индустриальный университет и Томский политехнический университет", — рассказала замначальника отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Саида Рахманова.
Отметим, акцент компания при выборе участников проекта "Академия Газпром Кыргызстан" делают на школьников и студентов 1-2 курса. Однако для участия в программе допускаются абсолютно все желающие имеющие аттестат о среднем образовании, возрастных ограничений нет.
"Я узнала об этой программе в интернете и заинтересовалась. "Газпром Кыргызстан" это успешная компания, которая предлагает не только обучение но и трудоустройство у себя в компании. Я думаю это отличное предложение. Я всегда пытаюсь использовать имеющиеся возможности. Мне интересна специальность инженера – это узкая и востребованная специальность. Но для того чтобы стать участником данного проекта мне еще нужно окончить 11 класс", — сказала ученица 9 класса №13 школы Адамия Айдаралиева.
Добавим, подобный проект был запущен в 2016 году, тогда в рамках программы 8 ребят из Кыргызстана получили возможность пройти обучение в России. Через 3 года в "Газпром Кыргызстан" ждут ребят на работу.
Отметим, что в рамках проекта "Академия Газпром Кыргызстан" пройти обучение поступив как на бюджет так и на контракт. Стоимость контракта в предлагаемых вузах от 90 тыс. рублей в год и выше.

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