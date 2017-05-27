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С ТЭЦ Бишкека наконец вывезут радиоактивный уголь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360554_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428450-ru.html

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27 мая 2017, 11:26       Комментарии

До 1 июня текущего года МЧС должно вывезти с территории ТЭЦ 618 тонн угля с повышенным радиационным фоном. Это топливо было завезено еще в 2011 году, и после разразившегося скандала оно лежит на складах мертвым грузом.
Казахстанская компания, которая поставила Кыргызстану радиоактивный уголь, забирать груз назад отказалась, несмотря на то, что исходивший от него радиационный фон в 2 раза превышал допустимую норму.
"Согласно постановлению правительства, МЧС должно утилизировать радиоактивный уголь до 1 июля 2017 года, его планируется захоронить на участке, выделенном ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат", - сообщили в ОАО "Электрические станции".

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