За державу обидно! У призера Иссык-Кульского марафона забрали награду

27 мая 2017, 11:41 Комментарии

В редакцию "ВБ" обратились родственники спортсмена-победителя Иссык-Кульского марафона, прошедшего в мае этого года, с просьбой помочь разобраться в том, по какой причине организаторы международного спортивного мероприятия вдруг передумали, кто стал победителем соревнования.

Родственник "непобедившего" призера Рустам Гильмияров рассказал, что за 39 лет выступлений на различных соревнованиях пятиборца Андрея Ханадеева, он не разу не сталкивался с несправедливостью. За исключением этого случая, когда принял участие в этом марафоне. И дело тут не в призе, а в честности.

"Андрей бежал в своей возрастной категории 45-55 лет. Его объявили победителем, но он к этому моменту уже ехал в Бишкек и не был на награждении. Призы передали через знакомых. Там была микроволновая печь, медаль и диплом. Только в Бишкеке он узнал, что стал победителем", - сообщил родственник спортсмена Рустам Гильмияров.

Спустя две недели ему позвонили и сообщили, что первое место присудили по ошибке и попросили вернуть приз, медаль и диплом.

Стоит отметить, данное спортивное мероприятие несло в себе международный характер. К тому же участников перед забегом приветствовали чиновники Кыргызстана и из-за рубежа, такие как заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева, статс-секретарь Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нуржан Бардинова, посол Японии в КР Есихиро Ямамуро, полномочный представитель правительства Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и другие.

Впрочем, вышло, что вышло - в торжественный день все победители были награждены. А вот затем результаты показались неточными. Сам председатель правления ОАО дирекции марафонов признает, что в организации мероприятия допущены ошибки. Однако не столь значительные и в большей степени виноват сам марафонец, так как регистрировался не собственноручно и в его анкете была не полностью указана дата рождения.

"Когда он регистрировался, ему не было полных 45 лет. Не была полностью указана дата рождения и база забила его, как рожденного 01.01.1972 года рождения. Потом было обращение со стороны участников, которые сказали, что Ханадееву полных 45 лет нет. А по положению должно быть 45 лет на момент соревнования, и в соответствии с этим мы приняли решение", - сказал председатель правления ОАО дирекции марафонов Мелис Надыров.

Впрочем, как выяснилось, неполноценно зарегистрированный победитель отпразднует свой юбилей уже в сентябре. И по стандартам он уже может принимать участие в группах с возрастным ограничением, говорит Андрей Ханадеев.

"Они некомпетентны в своих вопросах, сначала награждают людей, потом через некоторое время звонят и забирают приз - вот это показатель некомпетентности. То, что я не могу войти в группу, они могли сказать заранее, на старте или на регистрации. Я именно на этих марафонах бегаю уже два года и могу сказать, что организация лучше не становится", - делится своими впечатлениями спортсмен.

Стоит отметить, вероятно, организация мероприятий таких масштабов должна быть на высшем уровне, а не на стадии школьных соревнований, где могут недорегистрировать участников. Впрочем, и на больших марафонах бывают свои ошибки, вот только затем они исправляются.

Кроме того, это не единственный скандальный случай, когда хотели забрать медаль у другого бегуна на этом марафоне. Однако, в конце концов, ее было решено вернуть, возможно, из-за того, что призером в своей категории был парень инвалид по зрению.