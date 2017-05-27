В Бишкеке будут установлены аппараты для замера качества воздуха

27 мая 2017, 11:39 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В разных районах города Бишкек будет установлена аппаратура для определения качества воздуха. Об этом на конференции по Экологии и дорожной безопасности сообщила представитель "Move Green" Салават Бактыбек кызы.

"В рамках нашего проекта мы будем приобретать аппараты которые установим в разных местах города Бишкек и создадим сайт с которым они будут связаны. На сайте в режиме онлайн каждый гражданин сможет посмотреть концентрацию вредных частиц по районам в городе Бишкек", - сообщила Салават Бактыбек кызы.

По ее словам последний замер качества воздуха в Бишкеке был проведен в 1998 году гидрометцентром, после чего из-за отсутствия финансирования и оборудования замеры качества воздуха прекратились.

"Есть в воздухе частицы самые опасные для здоровья это формальдегиды, диоксид азота и оксид азота, и если посмотреть на формальдегид, то видно что его содержание тоже превышает ПДК. К сожалению, за последнее время, было сильное превышение", - сообщила активист.

Кроме того при поддержке фонда Сороса, активистами "Move Green" был проведен опрос и создано мобильное приложение для android, через которое жители Бишкека могут получать данные о состоянии воздуха в разных районах города.

"Многие опрошенные люди ссылаются на опыт других стран, в частности на Южную Корею, и страны Европы. В этих странах практикуется замер состояния воздуха и концентрацию вредных частиц в воздухе именно в определенных местностях. У нас есть мобильное приложение "Экология Бишкека" где вы можете увидеть концентрацию вредных частиц в воздухе в городе Бишкек. Но это не точные данные, так как не замерялись специальным оборудованием", -сообщила она.

Причиной необходимости установки оборудования Салават Бактыбек кызы называет участившиеся заболевания связанные с качеством воздуха в городе Бишкек.

"Люди заболевают из-за вредных выбросов в воздух. Когда мы едем за город мы можем видеть какой смог стоит над Бишкеком. Это становится причиной аллергии и заболеваний дыхательных органов. Мы хотим дать людям возможность знать каким воздухом они дышат и потом, чтобы они могли участвовать в решении этой проблемы", - заключила Салават Бактыбек кызы.