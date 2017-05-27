В Бишкеке пройдет молчаливое шествие о жертвах ДТП

27 мая 2017, 11:14 Комментарии

В Бишкеке 28 мая пройдет молчаливое шествие о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Как сообщают организаторы, шествие пройдет под лозунгом "Помолчать, чтобы быть услышанным".

"Данная акция - попытка обратить внимание водителей и пешеходов к ужасающим масштабам смертности на дорогах, попытка заставить задуматься об ответственности, которую несет каждый житель нашей страны, но о которой, к большому сожалению, большинство забывают. Это также возможность почтить память жертв ДТП", - отмечают они.