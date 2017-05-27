Премьер поздравил кыргызстанцев с началом орозо

27 мая 2017, 11:28 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что этот месяц побуждает людей быть добрыми, дарить радость и совершать благочестивые поступки.

"Уважаемые соотечественники! От имени правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан. Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнится счастьем", - сказано в поздравлении.

Премьер пожелал всем кыргызстанцам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>