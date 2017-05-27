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Премьер поздравил кыргызстанцев с началом орозо

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428446-ru.html

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27 мая 2017, 11:28       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина отметил, что этот месяц побуждает людей быть добрыми, дарить радость и совершать благочестивые поступки.
"Уважаемые соотечественники! От имени правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан. Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнится счастьем", - сказано в поздравлении.
Премьер пожелал всем кыргызстанцам крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.
Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>

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