По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

27 мая 2017, 11:09 Комментарии

Под председательством Кыргызстана 26 мая, в городе Казань (Татарстан) состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба правительства.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

Подписаны следующие документы:

— Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2016 году";

— Соглашение о порядке добровольного согласования государствами – членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами – членами Евразийского экономического союза специфических субсидий;

— Поручение Евразийского межправительственного совета "О состоянии развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах – членах Евразийского экономического союза";

— Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".