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По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/po-ito...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428445-ru.html

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Под председательством Кыргызстана в Казане состоялось заседание ЕМПС

По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

Фото — В Казани состоялось заседание Евразийского межправительственного совета под председательством Кыргызстана

Главы Правительств стран СНГ подписали ряд документов

В Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

27 мая 2017, 11:09       Комментарии

Под председательством Кыргызстана 26 мая, в городе Казань (Татарстан) состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках интеграционного объединения.
Подписаны следующие документы:
— Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2016 году";
— Соглашение о порядке добровольного согласования государствами – членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами – членами Евразийского экономического союза специфических субсидий;
— Поручение Евразийского межправительственного совета "О состоянии развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах – членах Евразийского экономического союза";
— Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".

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