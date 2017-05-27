Жээнбеков: Месяц Рамазан побуждает людей дарить радость и совершать благочестивые поступки

27 мая 2017, 11:24 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан.

Ниже текст поздравления главы правительства.

"Уважаемые соотечественники! От имени правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан.

Этот месяц побуждает людей быть добрыми друг к другу, дарить радость и совершать благочестивые поступки.

Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнен счастьем.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия".