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В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428442-ru.html

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27 мая 2017, 10:43       Комментарии

В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР, 27 мая в 01:09 по местному времени было зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около пяти баллов.
Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 23 км к северо-западу от села Кара-Тейит, в 27 км к северо-западу от села Карамык, в 38 км к северо-западу от села Шибээ Чон-Алайского района Ошской области.
В селах Кара-Тейит, Карамык толчки ощущались на уровне 4 баллов, в селе Шибээ - 3,5 балл, в селах Кулчу, Чак, Жар-Башы, Жаш-Тилек - 3 балла.
Жертв и пострадавших нет.

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