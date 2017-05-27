27 мая 2017, 10:43 Комментарии

В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР, 27 мая в 01:09 по местному времени было зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около пяти баллов.

Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 23 км к северо-западу от села Кара-Тейит, в 27 км к северо-западу от села Карамык, в 38 км к северо-западу от села Шибээ Чон-Алайского района Ошской области.

В селах Кара-Тейит, Карамык толчки ощущались на уровне 4 баллов, в селе Шибээ - 3,5 балл, в селах Кулчу, Чак, Жар-Башы, Жаш-Тилек - 3 балла.

Жертв и пострадавших нет.