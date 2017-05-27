Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ученые составили атлас катастрофУченые составили атлас катастрофНа юге Кыргызстана зафиксировано сразу два землетрясенияНа юге Кыргызстана зафиксировано сразу два землетрясения

Уже сегодня! Вера Брежнева и Елка на одной сцене с финалистами "Ты супер!"

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428441-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец выступит в финале конкурса "Ты супер!" — когда смотреть

Вера Брежнева: "ВИЧ-инфекция – это не конец жизни"

Вера Брежнева: Люди с ВИЧ в КР чувствовали себя комфортно рядом со мной

Вера Брежнева: Самая большая проблема людей, живущих с ВИЧ, — дискриминация

Вера Брежнева в Бишкеке расскажет о проблеме ВИЧ

27 мая 2017, 11:02       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Вера Брежнева и другие звезды выступят вместе с участниками "Ты супер!" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Уже сегодня зрители увидят грандиозный финал конкурса "Ты супер!".
Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии выйдут на главную сцену страны в компании самых ярких звезд эстрады и покажут все, на что они способны.
Финалисты выступят на одной сцене с Игорем Крутым, Верой Брежневой Тамарой Гвердцители, Елкой.
Бывшего участника музыкального телешоу "Ты супер!" Урмата Мырсаканова пригласили в проект в качестве специального гостя для исполнения песни вместе с финалистами.
В Кыргызстане финал шоу будет транслироваться в разное время. Передачу "Ты супер!" покажут в 21.00 на телеканале НТВ по спутниковому телевидению "Континент" и в 22.00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся компаниями "Ала-ТВ" и "Акнет". В 23.00 можно посмотреть прямое включение на сайте Sputnik Кыргызстан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум