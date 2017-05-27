Уже сегодня! Вера Брежнева и Елка на одной сцене с финалистами "Ты супер!"

27 мая 2017, 11:02 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Вера Брежнева и другие звезды выступят вместе с участниками "Ты супер!" на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Уже сегодня зрители увидят грандиозный финал конкурса "Ты супер!".

Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии выйдут на главную сцену страны в компании самых ярких звезд эстрады и покажут все, на что они способны.

Финалисты выступят на одной сцене с Игорем Крутым, Верой Брежневой Тамарой Гвердцители, Елкой.

Бывшего участника музыкального телешоу "Ты супер!" Урмата Мырсаканова пригласили в проект в качестве специального гостя для исполнения песни вместе с финалистами.

В Кыргызстане финал шоу будет транслироваться в разное время. Передачу "Ты супер!" покажут в 21.00 на телеканале НТВ по спутниковому телевидению "Континент" и в 22.00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся компаниями "Ала-ТВ" и "Акнет". В 23.00 можно посмотреть прямое включение на сайте Sputnik Кыргызстан.