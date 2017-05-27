Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Уже сегодня! Вера Брежнева и Елка на одной сцене с финалистами "Ты супер!"Уже сегодня! Вера Брежнева и Елка на одной сцене с финалистами "Ты супер!"В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в ТаджикистанеВ Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

На юге Кыргызстана зафиксировано сразу два землетрясения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-yug...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428440-ru.html

Похожие новости

"Газпром Кыргызстан" встретился с потенциальными участниками проекта "Академия Газпром Кыргызстан"

В Чон-Алае произошло два землетрясения

Премьер поздравил кыргызстанцев с началом орозо

В Кыргызстане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

27 мая 2017, 10:54       Комментарии

27 мая в 01:09 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 23 км к северо-западу от села Кара-Тейит, в 27 км к северо-западу от села Карамык, в 38 км к северо-западу от села Шибээ Чон-Алайского района Ошской области.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селах Кара-Тейит, Карамык – 4 балла, в селе Шибээ – 3,5 балл, в селах Кулчу, Чак, Жар-Башы, Жаш-Тилек – 3 балла. Жертв и пострадавших нет. Затем, в 07:53 зарегистрировано еще одно землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 22 км к юго-востоку от села Ачык-Суу Чон-Алайского района. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селе Ачык-Суу – около 3-х баллов", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум