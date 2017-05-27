На юге Кыргызстана зафиксировано сразу два землетрясения

27 мая 2017, 10:54 Комментарии

27 мая в 01:09 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 23 км к северо-западу от села Кара-Тейит, в 27 км к северо-западу от села Карамык, в 38 км к северо-западу от села Шибээ Чон-Алайского района Ошской области.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селах Кара-Тейит, Карамык – 4 балла, в селе Шибээ – 3,5 балл, в селах Кулчу, Чак, Жар-Башы, Жаш-Тилек – 3 балла. Жертв и пострадавших нет. Затем, в 07:53 зарегистрировано еще одно землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 22 км к юго-востоку от села Ачык-Суу Чон-Алайского района. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селе Ачык-Суу – около 3-х баллов", – говорится в сообщении.