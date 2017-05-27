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В Бишкеке пройдет молчаливое шествие в память о жертвах ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428439-ru.html

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27 мая 2017, 10:36       Комментарии

Инициативной группой горожан, в целях обратить внимание общества на трагедию, происходящую на дорогах нашей страны, организовывается Молчаливое шествие в память о жертвах ДТП под лозунгом "Помолчать, чтобы быть услышанным".
Шествие пройдет 28 мая в 11:00.
"Данная акция — шествие небезразличных граждан, это попытка обратить внимание водителей и пешеходов к ужасающим масштабам смертности на дорогах, попытка заставить задуматься об ответственности, которую несет каждый житель нашей страны, но о которой, к большому сожалению, большинство забывают. Молчаливое шествие в память о жертвах ДТП — это возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий, среди которых, к сожалению не малое количество детей, и выразить соболезнование их родным и близким", – говорится в сообщении.
Данное мероприятие не несет за собой никаких политических или иных целей, кроме вышеуказанных.
Организаторами являются обычные жители города, которым не безразлично будущее страны и будущее наших детей.
Созданы официальные хэштеги данного мероприятие в социальных сетях #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП #ПомолчатьЧтобыБытьУслышанным, для того, чтобы каждый мог выразить свою поддержку и призвать принять участие на шествии как можно больше людей. Планируется, что в акции примут участие не менее 1000 неравнодушных жителей.

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