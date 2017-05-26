Зарубежные волонтеры показали современные методы реабилитации детей с ДЦП

27 мая 2017, 10:34 Комментарии

В реабилитационном центре "Ак-Суу" Иссык-Кульской областной больницы завершилось двухнедельное обучение медицинских специалистов (невропатологов, педиатров, физиотерапевтов, инструкторов ЛФК и других) современным методам поддержки развития детей с церебральным параличом и раннему вмешательству. Курсы провели волонтеры Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР и детский врач из Австралии, консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Ник Вулфилд.

"В Кыргызстане зарегистрировано около 28 тысяч детей с инвалидностью. Из них у 35% инвалидность связана с заболеваниями нервной системы. С ДЦП в Кыргызстане зарегистрировано более 6 тыс. детей. Это заболевание приводит к значительным сложностям и ограничениям в развитии. В настоящий момент наша группа разработала "Клинический протокол по ведению детей с ДЦП", основываясь на последних достижениях мировой медицины с тем, чтобы улучшить доступ семей с детьми с ДЦП к качественным медицинским услугам на местах через обучение и усиление потенциала медицинских работников", - сказал ведущий детский невропатолог Кыргызстана Нурмухамед Бабаджанов.

Главным тренером является Ник Вулфилд, детский врач с 30-летним стажем работы в педиатрии в Австралии и Новой Зеландии, который приехал в Кыргызстан с 2013 года и работает в реабилитационном центре Ак-Суу, помогая развивать и внедрять современные подходы реабилитации детей, основываясь на доказательных методах. Одним из текущих проектов доктора Вулфилда является помощь в разработке базы данных пациентов, которая поможет прогнозировать, какой объем поддержки будет необходим от медицинского, образовательного и социального секторов.

Детский врач из Австралии отметил, что главной целью обучения медицинских специалистов является фокусирование на функциональной оценке состояния и возможностей ребенка согласно международной классификации функций. При таком подходе команда экспертов помогает оценить степень ограничения и участия ребенка в окружающей жизни, ставя его в центр, а не посылая его от одного специалиста к другому.

Волонтеры JICA, которые уже работают больше года в Кыргызстане сказали: "Для нас очень важно проведение практических сессий, где мы вместе с участниками тренинга не только осматриваем детей, но самое главное - совместно с родителями разрабатываем индивидуальный план дальнейших действий".

"Семье и ребенку необходима межсекторальная поддержка и родители являются экспертами партнерами в этом процессе. Медицинские работники являются первыми, с кем начинает контактировать ребенок с рождения. Очень важно вовремя выявить сложности и задержки в развитии детей и начать мероприятия по раннему вмешательству, чтобы использовать этот период, когда очень многие проблемы могут быть предотвращены", - резюмировала глава ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо.

Обучение для медицинских работников реабилитационных центров/отделений, стационаров страны и ординаторов проводилось при технической поддержке Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ в Кыргызстане в сотрудничестве с волонтерами JIСA.