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В Бишкеке прошло мероприятие Рамадан-праздник для души

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428437-ru.html

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27 мая 2017, 10:24       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке накануне прошло масштабное мероприятие "Рамадан-праздник для души!", приуроченное к наступлению Священного месяца.
В рамках мероприятия в парке "Южные Ворота" прошли интересные конкурсы, викторины, выступления известных артистов, исполнение нашидов, тематическая выставка мусульманского искусства, бесплатные мастер-классы по каллиграфии, леттерингу.
Целью мероприятия стало побуждение к миру и единению Кыргызстана вне зависимости от возраста, пола и национальности перед месяцем Рамадан.

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