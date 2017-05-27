В Бишкеке прошло мероприятие Рамадан-праздник для души

27 мая 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке накануне прошло масштабное мероприятие "Рамадан-праздник для души!", приуроченное к наступлению Священного месяца.

В рамках мероприятия в парке "Южные Ворота" прошли интересные конкурсы, викторины, выступления известных артистов, исполнение нашидов, тематическая выставка мусульманского искусства, бесплатные мастер-классы по каллиграфии, леттерингу.

Целью мероприятия стало побуждение к миру и единению Кыргызстана вне зависимости от возраста, пола и национальности перед месяцем Рамадан.