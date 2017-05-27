Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеНа границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеСтраны ЕврАзЭС организуют совместную работу в агропромышленной сфереСтраны ЕврАзЭС организуют совместную работу в агропромышленной сфере

Кредиты кыргызским фермерам под 7% — проект не прошел

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428435-ru.html

Похожие новости

В ГПС прошла конференция посвященная году нравственности и культуры

ЦИК аккредитовала 12 международных наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши

Атамбаев предложил Жогорку Кенешу и правительству улучшить Закон о льготном сельхоз кредитовании

Алмазбек Атамбаев вернул в парламент закон о льготном сельхозкредитовании

В Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатный

27 мая 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев возвратил в Жогорку Кенеш документ, касающийся внесения поправок в Закон "О развитии сельского хозяйства в КР", сообщает пресс-служба главы государства.
Атамбаев предложил парламенту и правительству доработать законопроект, предлагающий "льготное кредитование производителей сельскохозяйственной продукции и ее переработки на условиях не более 7 процентов годовых, с 2017 года". Механизмы льготного кредитования разрабатываются кабмином.
Президент поддержал инициаторов (депутатов ЖК), но принятая ими формулировка требует доработки и уточнений с точки зрения реальных возможностей бюджета и с учетом уже реализуемых программ поддержки аграрного сектора.
Атамбаев напомнил, что сейчас реализуется проект "Финансирование сельского хозяйства - 5", в рамках которого выдаются льготные кредиты под 6-10 процентов. То есть господдержка оказывается и без данного закона. Глава государства также отметил, что не учитывается мнение правительства, которое субсидирует большую часть ставки (в среднем она составляет 21 процент).
"Законопроект потребует либо изыскать дополнительные средства для субсидирования, либо резко сократить объемы льготного кредитования, то есть число кредитополучателей", - отмечается в возражениях президента.
Атамбаев считает, что ЖК и кабмину необходимо выработать более гибкие формулировки, учитывающие эти и другие обстоятельства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум