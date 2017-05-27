Кредиты кыргызским фермерам под 7% — проект не прошел

27 мая 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев возвратил в Жогорку Кенеш документ, касающийся внесения поправок в Закон "О развитии сельского хозяйства в КР", сообщает пресс-служба главы государства.

Атамбаев предложил парламенту и правительству доработать законопроект, предлагающий "льготное кредитование производителей сельскохозяйственной продукции и ее переработки на условиях не более 7 процентов годовых, с 2017 года". Механизмы льготного кредитования разрабатываются кабмином.

Президент поддержал инициаторов (депутатов ЖК), но принятая ими формулировка требует доработки и уточнений с точки зрения реальных возможностей бюджета и с учетом уже реализуемых программ поддержки аграрного сектора.

Атамбаев напомнил, что сейчас реализуется проект "Финансирование сельского хозяйства - 5", в рамках которого выдаются льготные кредиты под 6-10 процентов. То есть господдержка оказывается и без данного закона. Глава государства также отметил, что не учитывается мнение правительства, которое субсидирует большую часть ставки (в среднем она составляет 21 процент).

"Законопроект потребует либо изыскать дополнительные средства для субсидирования, либо резко сократить объемы льготного кредитования, то есть число кредитополучателей", - отмечается в возражениях президента.

Атамбаев считает, что ЖК и кабмину необходимо выработать более гибкие формулировки, учитывающие эти и другие обстоятельства.