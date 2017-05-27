27 мая 2017, 10:06 Комментарии

Ботсад приглашает бишкекчан на Международный день биоразнообразия.

27 мая в 11:00 Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН КР, совместно с ОФ "Ырыстан" и ОФ "Инициатива Арча" проводит праздник для детей и взрослых, посвященный Международному бню биологического разнообразия.

"В программе праздника открытие и экскурсии по эколого-туристической тропе, выставка растений флоры Кыргызстана и Центральной Азии, детская и художественная программы. Гости смогут пройти с инструктором по тропе, познакомиться с удивительными представителями флоры и фауны, узнать об интересных фактах из мира животных и растений, увидеть декоративно цветущие, лекарственные, пряно-ароматические, древесно-кустарниковые и другие растения горно-азиатской флоры, а также посетить выставка-ярмарку декоративных растений из разных уголков мира", – говорится в сообщении.

Основная цель мероприятия — показать биоразнообразие и безопасный для окружающей среды туризм. Туризм, по мнению организаторов, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на местное биоразнообразие. Туристические тропы в Ботсаду могут стать интересным приключением для маленьких и больших горожан нашей столицы. В Ботаническом саду созданы все условия для знакомства не только с разнообразной флорой Кыргызстана, но и всего мира.

"Тема Дня 2017 года — "Биоразнообразие и устойчивый туризм" — призвана повысить осведомленность о важном вкладе устойчивого туризма как в экономический рост, так и в сохранение биоразнообразия. Разнообразие видов, экосистем и ландшафтов способствует развитию туризма и экономическому росту. Вход свободный. Проведите выходные с пользой! В преддверии лета мы ждем вас в Ботаническом саду", – приглашают организаторы.