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Ботсад приглашает бишкекчан на Международный день биоразнообразия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/botsad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428434-ru.html

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27 мая 2017, 10:06       Комментарии

Ботсад приглашает бишкекчан на Международный день биоразнообразия.
27 мая в 11:00 Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН КР, совместно с ОФ "Ырыстан" и ОФ "Инициатива Арча" проводит праздник для детей и взрослых, посвященный Международному бню биологического разнообразия.
"В программе праздника открытие и экскурсии по эколого-туристической тропе, выставка растений флоры Кыргызстана и Центральной Азии, детская и художественная программы. Гости смогут пройти с инструктором по тропе, познакомиться с удивительными представителями флоры и фауны, узнать об интересных фактах из мира животных и растений, увидеть декоративно цветущие, лекарственные, пряно-ароматические, древесно-кустарниковые и другие растения горно-азиатской флоры, а также посетить выставка-ярмарку декоративных растений из разных уголков мира", – говорится в сообщении.
Основная цель мероприятия — показать биоразнообразие и безопасный для окружающей среды туризм. Туризм, по мнению организаторов, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на местное биоразнообразие. Туристические тропы в Ботсаду могут стать интересным приключением для маленьких и больших горожан нашей столицы. В Ботаническом саду созданы все условия для знакомства не только с разнообразной флорой Кыргызстана, но и всего мира.
"Тема Дня 2017 года — "Биоразнообразие и устойчивый туризм" — призвана повысить осведомленность о важном вкладе устойчивого туризма как в экономический рост, так и в сохранение биоразнообразия. Разнообразие видов, экосистем и ландшафтов способствует развитию туризма и экономическому росту. Вход свободный. Проведите выходные с пользой! В преддверии лета мы ждем вас в Ботаническом саду", – приглашают организаторы.

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