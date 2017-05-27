Страны ЕврАзЭС организуют совместную работу в агропромышленной сфере

27 мая 2017, 10:21 Комментарии

"Страны-участницы ЕврАзЭС договорились об организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленной сфере", – сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Заседание глав правительств Евразийского межправительственного совета прошло под председательством Кыргызстана в городе Казань (Татарстан).

Он проинформировал о результатах и договоренностях дальнейшего развития сотрудничества.

"В рамках заявления глав государств-членов ЕврАзЭС о Цифровой повестке, мы детально обсудили вопросы развития цифрового пространства. Это будет способствовать переходу наших стран на новый уровень экономического, технологического и социального развития. Учитывая значимость для наших стран агропромышленного комплекса, мы договорились об организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере. Также найдено понимание по вопросам согласования в рамках ЕврАзЭС специфических субсидий в отношении промышленных товаров", – подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что были детально обсуждены вопросы устранения препятствий в функционировании внутреннего рынка ЕврАзЭС. "На сегодня продолжается совместная работа по развитию механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в наших странах. Также главам правительств был представлен отчет Евразийской экономической комиссии об оценке регулирующего воздействия проектов решений в 2016 году", — констатировал премьер.