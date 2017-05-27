В США допустили возможность ядерной катастрофы

27 мая 2017, 10:09 Комментарии

Ученые Принстонского университета (США) обвинили Комиссию по ядерному регулированию (одно из независимых агентств правительства страны) в некорректном анализе оценки вероятности возникновения крупных аварий на национальных атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Science News.

Эксперты полагают, что комиссия оставляет без внимания то обстоятельство, что на большинстве АЭС страны ядерное топливо располагается в непосредственной близости от ядерных отходов. Возгорание отработавшего материала, согласно оценкам ученых, может привести к выбросу в окружающее пространство радиоактивной материи и, следовательно, катастрофическим последствиям.

По данным экспертов, возгорание на одной АЭС способно высвободить в окружающее пространство радиоактивный материал, достаточный для поражения территории, по площади в два раза превосходящей размеры штата Нью-Джерси. В этом случае должны быть эвакуированы более восьми миллионов человек, экономический ущерб от возгорания составит два триллиона долларов.

Ущерб от аварии сравним с последствиями крупного землетрясения или террористической атаки. Катастрофы можно избежать, если комиссия по отношению к АЭС применит необходимые регулятивные меры. Независимому агентству правительства страны мешает это сделать, как полагают авторы, давление со стороны представителей ядерной промышленности.

В мае прошлого года американские физики также предупреждали об опасности радиоактивного заражения из-за пожаров на АЭС. Оценки, представленные учеными, показывали, что масштабы возможного бедствия превысили бы потери Японии в результате аварии на АЭС "Фукусима-1".