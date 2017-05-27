Жээнбеков: Месяц Рамазан побуждает людей совершать благочестивые поступки

27 мая 2017, 9:51 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан.

Как сообщает пресс-служба правительства в поздравления С.Жээнбекова говорится:

"Уважаемые соотечественники!

От имени Правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан.

Этот месяц побуждает людей быть добрыми друг к другу, дарить радость и совершать благочестивые поступки.

Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнен счастьем.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия".