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Жээнбеков: Месяц Рамазан побуждает людей совершать благочестивые поступки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428431-ru.html

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27 мая 2017, 9:51       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан.
Как сообщает пресс-служба правительства в поздравления С.Жээнбекова говорится:
"Уважаемые соотечественники!
От имени Правительства Кыргызской Республики поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан.
Этот месяц побуждает людей быть добрыми друг к другу, дарить радость и совершать благочестивые поступки.
Пусть исполнятся все ваши мечты и реализуются светлые помыслы. Пусть в Кыргызстане будет мир, а дом каждого из нас наполнен счастьем.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия".

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