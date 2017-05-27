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Под председательством Кыргызстана в Казане состоялось заседание ЕМПС

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/pod-preds...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428430-ru.html

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27 мая 2017, 10:12       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Под председательством Кыргызстана накануне в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного Совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах.
На заседании ЕМПС были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества стран-членов ЕАЭС в рамках интеграционного объединения.
В заседании Евразийского межправительственного Совета приняли участие Председатель ЕМПС, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и другие.

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