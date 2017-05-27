Под председательством Кыргызстана в Казане состоялось заседание ЕМПС

27 мая 2017, 10:12 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Под председательством Кыргызстана накануне в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного Совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах.

На заседании ЕМПС были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества стран-членов ЕАЭС в рамках интеграционного объединения.

В заседании Евразийского межправительственного Совета приняли участие Председатель ЕМПС, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и другие.