Вместо подземки горожанам предложили переходить дорогу через опасную "зебру"

27 мая 2017, 9:40 Комментарии

На перекрестке проспектов Чуй и Манаса для удобства граждан на период реконструкции подземного перехода нарисовали "зебру", которая упирается в живую изгородь.

На фото видно, что пешеходные переходы были нарисованы со стороны двух улиц. Однако чтобы выйти на дорогу, пешеходам нужно будет преодолеть газон, а затем забор, после чего нужно будет идти прямо по проезжей части.

К сожалению, в муниципалитете не до конца позаботились о безопасности пешеходов, тем самым создав аварийную ситуацию и на дороге.

1 of 4 Фото: Айбек Баратов