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Вместо подземки горожанам предложили переходить дорогу через опасную "зебру"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vmesto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428429-ru.html

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В Бишкеке начался капитальный ремонт дорог

В Бишкеке начали ремонтировать дороги

27 мая 2017, 9:40       Комментарии

На перекрестке проспектов Чуй и Манаса для удобства граждан на период реконструкции подземного перехода нарисовали "зебру", которая упирается в живую изгородь.
На фото видно, что пешеходные переходы были нарисованы со стороны двух улиц.  Однако чтобы выйти на дорогу, пешеходам нужно будет преодолеть газон, а затем забор, после чего нужно будет идти прямо по проезжей части.
К сожалению, в муниципалитете не до конца позаботились о безопасности пешеходов, тем самым создав аварийную ситуацию и на дороге.
1 of 4 Фото: Айбек Баратов

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