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Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428428-ru.html

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27 мая 2017, 9:51       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 27-29 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13…15</td> <td>27…29</td> <td>14…16</td> <td>28…30</td> <td>14…16</td> <td>29…31</td> <td></td> </tr> </table>

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