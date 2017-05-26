У берегов Новой Гвинеи нашли бомбардировщик времен Второй мировой войны

27 мая 2017, 9:23 Комментарии

Специалисты из исследовательского проекта Project Recover, который занимается поиском американской военной техники, затонувшей во время Второй мировой войны, нашли у берегов Папуа - Новой Гвинеи бомбардировщик B-25 и описали другой В-25, о существовании которого было известно, но ученые его еще не исследовали. Как пишет издание N + 1, находках сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Бомбардировщики В-25 разных серий использовались во время войны с Японией с января 1942 года и до окончания войны в августе 1945 на всей территории военных действий на Тихом океане. Их применяли не только по прямому назначению, но и в качестве самолетов-разведчиков, и для поиска подводных лодок.

Миссия по поиску самолетов, затонувших вблизи острова, началась в феврале. Ученые собрали информацию из архивных источников, а затем провели исследование дна на площади около десяти квадратных километров с помощью аэрофотосъемки, беспилотных подводных аппаратов, оснащенных сонарами, и подводной съемки. В результате они нашли обломки бомбардировщика B-25 и описали находку.

Одновременно археологи изучили место крушения другого сбитого самолета В-25 в гавани Маданг на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, о существовании которого знали местные жители и дайверы-любители, но ученые его еще не исследовали. Специалисты проекта обнаружили хвост бомбардировщика, а на расстоянии нескольких сотен метров от него более мелкие обломки. Из архивных источников было известно, что экипаж самолета состоял из шести человек, пять из них выжили в крушении, но попали в плен к японцам, а шестой член экипажа пропал без вести.

В-25 Митчелл (B-25 Mitchell) был создан в 1939 году, а в 1940 году, после некоторых доработок прототипа, было начато серийное производство. Он представлял из себя двухмоторный наземный бомбардировщик среднего радиуса действия. Он был способен нести бомбовую нагрузку в 544 килограмма, защитное вооружение составляли пулеметы калибра 7,62 милимметра. Позднее, в некоторых моделях, бомбовая нагрузка была значительно увеличена. Всего во время Второй мировой войны было выпущено около десяти тысяч бомбардировщиков В-25 разных серий, которые использовались почти на всех фронтах.

Так, 18 апреля 1942 года 16 самолетов В-25 приняли участие в первой за время Второй мировой войны атаке на Японию. Во время вылета были потеряны 15 бомбардировщиков. Единственный уцелевший В-25 приземлился на советском аэродроме "Унаши" неподалеку от Находки. Опасаясь ухудшения отношений с Японией СССР интернировал экипаж бомбардировщика. Тайная передача военных американцам заняла около года.