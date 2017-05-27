10 мыслей о слезах и тщеславии основателя полдэнса в КР Ольги Чжао-Тун-Кун

27 мая 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Ольга Чжао-Тун-Кун

основатель полдэнса в КР, президент федерации шестовой акробатики, руководитель женского фитнес-клуба

Я хотела быть тренером всегда. Еще школьные анкеты мы заполняли, и у меня в каждой анкете говорится о том, что я хочу быть тренером. Не уточнялось, по какому виду спорта, но вот я сама себе выбрала спорт.

Я начинала с художественной гимнастики, но карьера гимнастки быстро заканчивается. Потом пошла танцевать, у нас был шоу-балет. Там же я начала преподавать в 13 лет. […] А потом просто в интернете искала вдохновение, всякие номера и наткнулась случайно на Феликс Джейн – это пилонистка известная, австралийская.

Я посмотрела, вдохновилась, подумала, чтоя могу. В общем поставила у себя в школе этот пилон, и со временем пилон вытеснил все направления, все танцы из моей школы.

Сложно было и тогда, и сейчас, конечно же, тоже сложно. Первые несколько лет я плакала почти постоянно после того, как спрашивали или говорили, сравнивали: […] а, стриптиз…

У нас есть схожий снаряд, но не более. В полдэнсе запрещены раздевания.

Для меня это целая жизнь. Это мое отдельное государство. Это моя школа, где я собираю сильнейших спортсменок, выращиваю их сама.

Спортсменкой я даже уже и не помню себя, потому что я была маленькая тогда. Как тренер я строга. А в жизни Ольга Чжао-Тун-Кун – это простая девушка.

Я всегда считала, что буду строгой такой мамашей. […] Но, как оказалось, нет. Я очень мягкая со своим сыном. Это единственный человек, который может вить из меня веревки.

Я как-то так себе придумала, что мне 28, мне не хочется сдвигаться. Ну а на самом деле мне в этом году 33. Я ни капли не скрываю, уважаю свой возраст, люблю свой каждый прожитый год.

Я абсолютно себя ощущаю свободным человеком.

В плане зарабатывания денег мое направление – это мизер. Я просто увлекаюсь этим и мне нравится. Мне нравится видеть, наблюдать, как все это происходит, какое развитие в спорте даю лично я. Это, может быть, где-то мое тщеславие… Это серьезное увлечение, но не зарабатывание денег.