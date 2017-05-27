По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

27 мая 2017, 9:52 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Под председательством Кыргызстана накануне в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного Совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

По итогам заседания Евразийского межправительственного Совета, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

Так, подписаны следующие документы:

- Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2016 году";

- Соглашение о порядке добровольного согласования государствами – членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами – членами Евразийского экономического союза специфических субсидий;

- Поручение Евразийского межправительственного совета "О состоянии развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах – членах Евразийского экономического союза";

- Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".