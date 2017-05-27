Концерт и военная техника — программа Дня Вооруженных сил КР

27 мая 2017, 9:18 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Пресс-служба Генерального штаба ВС КР сообщила о мероприятиях в честь 25-летия Вооруженных сил страны.

В Кыргызской национальной филармонии 29 мая состоится торжественное собрание, посвященное указанной дате, с участием главнокомандующего ВС - президента Алмазбека Атамбаева. Мероприятие начнется в 9.00.

В 18.30 на площади Ала-Тоо пройдут театрализованное представление и концерт звезд кыргызской эстрады. Там же развернется экспозиция образцов военной техники.

Провозгласив свою независимость в 1991 году, Кыргызстан как суверенное государство и полноправный член мирового сообщества приступил к созданию национальной армии. Первым шагом в этом направлении был указ президента от 13 января 1992 года о формировании Государственного комитета по делам обороны, который возглавил генерал-майор Джаныбек Уметалиев.