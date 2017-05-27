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Концерт и военная техника — программа Дня Вооруженных сил КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428424-ru.html

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27 мая 2017, 9:18       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Пресс-служба Генерального штаба ВС КР сообщила о мероприятиях в честь 25-летия Вооруженных сил страны.
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Провозгласив свою независимость в 1991 году, Кыргызстан как суверенное государство и полноправный член мирового сообщества приступил к созданию национальной армии. Первым шагом в этом направлении был указ президента от 13 января 1992 года о формировании Государственного комитета по делам обороны, который возглавил генерал-майор Джаныбек Уметалиев.

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