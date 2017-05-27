27 мая 2017, 8:55 Комментарии

Читатель K-News просит убрать киоски, установленных на перекрестке около МВД. С просьбой донести эту информацию до властей в редакцию обратился Андрей Ромченко, выступающий от имени жильцов близлежащих жилых домов, расположенных на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека.

«Три года назад на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека прямо на перекрестке рядом со зданием МВД появился коммерческий киоск, который загораживает водителям обзор при повороте, в результате чего автолюбители, переезжая перекресток, не видят друг друга и пешеходов, что приводит к аварийным ситуациям. Жители близлежащих домов и автолюбители тогда поднимали этот вопрос перед местными властями, обращаясь с просьбой обратить внимание на ситуацию и принять меры.

Тогда, в 2014 году, это был крик о помощи. Жители близлежащих жилых домов устали от этого "комка", превратившегося в самое настоящее злачное место, куда по вечерам, как мотыльки на огонек, слетаются алкаши и бомжи со всей округи. Местные жители предпочитают обслуживаться в двух благоустроенных продовольственных магазинах, которые расположены буквально в 20 метрах от этого пережитка 90-х годов. Кроме того, недавно рядом, за бульваром Эркиндик, открылся супермаркет.

С тех пор ничего не изменилось. Более того, здесь был установлен второй "комок", причём даже больший по размеру, чем первый. Хозяин "комков" по имени Жоомарт продолжает отсылать жаловаться куда угодно, утверждая, что его киоски "никто никогда не снесет". И жители в этом уже почти убеждены, так как обращения в мэрию Бишкека и в Первомайскую районную администрацию ни к чему не приводят.

У нас, простых граждан Кыргызстана, по сути растаяла надежда, что в нашей стране возможны перемены к лучшему. Сменяются мэры Бишкека, которые только обещают устранить все киоски в столице, расположенные на перекрестках, но такое нарушение прямо в центре города давно является яркой насмешкой над всеми инициативами городских властей. Местные жители уже смирились и махнули рукой на ситуацию.

Отметим, что МВД КР установило здесь свои правила, запретив проезд по улице Тыныстанова рядом со зданием министерства для всех автомобилей, кроме транспорта ведомства, и именно для соблюдения этого правила здесь постоянно дежурит группа патрульной милиции, которая при этом оказываются абсолютно слепа к очевидному нарушению закона — коммерческим киоскам, "посаженным" прямо на перекресток. Автолюбители многие годы вынуждены поворачивать по сути "вслепую" из-за коммерческих киосков, чтобы не нарушить "священное" правило МВД о запрете проезда по улице Тыныстанова», — отмечается в письме.