Штормовое отменяется. Ближайшие три дня в Бишкеке солнечно и без осадков

27 мая 2017, 9:09 Комментарии

В выходные дни в столице будет ясно и жарко. Согласно прогнозу погоды, который распространил Кыргызгидромет, осадков в Бишкеке не ожидается. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +30 градусов. По ночам пока прохладно, столбики термометров будут держаться около отметки +15.

Теплым и сухим обещает быть в столице и первый рабочий день следующей недели. В понедельник, 29 мая, днем будет уже жарко - до +31 градуса. Тем не менее в высокогорье режим штормового предупреждения сохраняется. В ряде районов вероятны локальные ливневые дожди, а кое-где даже снег.

"В связи с повышенным температурным фоном и локальными ливневыми дождями на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков. В горных и в предгорных районах селеопасно", - предупреждает Кыргызгидромет.