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Штормовое отменяется. Ближайшие три дня в Бишкеке солнечно и без осадков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360558_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428420-ru.html

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27 мая 2017, 9:09       Комментарии

В выходные дни в столице будет ясно и жарко. Согласно прогнозу погоды, который распространил Кыргызгидромет, осадков в Бишкеке не ожидается. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +30 градусов. По ночам пока прохладно, столбики термометров будут держаться около отметки +15.
Теплым и сухим обещает быть в столице и первый рабочий день следующей недели. В понедельник, 29 мая, днем будет уже жарко - до +31 градуса. Тем не менее в высокогорье режим штормового предупреждения сохраняется. В ряде районов вероятны локальные ливневые дожди, а кое-где даже снег.
"В связи с повышенным температурным фоном и локальными ливневыми дождями на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков. В горных и в предгорных районах селеопасно", - предупреждает Кыргызгидромет.

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