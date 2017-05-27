Воспитанники "Центра защиты детей", несмотря ни на что, улыбаются и строят планы на будущее

27 мая 2017, 8:40 Комментарии

ОО "Центр защиты детей" оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В их числе — юные беспризорные кыргызстанцы, пострадавшие от насилия, а также работающие дети. В ЦЗД функционирует приют для 25 детей, включая жертв сексуального и физического насилия.

Работники центра выражают надежду, что найдутся пути устранения проблем, из-за которых граждане вынуждены сдавать своих детей в интернатные учреждения.

В мечтах эти дети видят себя будущими врачами, милицейскими или танцорами. Мы искренне надеемся, что все планы на жизнь этих детей сбудутся.