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Фото — В Казани состоялось заседание Евразийского межправительственного совета под председательством КыргызстанаФото — В Казани состоялось заседание Евразийского межправительственного совета под председательством Кыргызстана

Воспитанники "Центра защиты детей", несмотря ни на что, улыбаются и строят планы на будущее

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vospit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428419-ru.html

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27 мая 2017, 8:40       Комментарии

ОО "Центр защиты детей" оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В их числе — юные беспризорные кыргызстанцы, пострадавшие от насилия, а также работающие дети. В ЦЗД функционирует приют для 25 детей, включая жертв сексуального и физического насилия.
Работники центра выражают надежду, что найдутся пути устранения проблем, из-за которых граждане вынуждены сдавать своих детей в интернатные учреждения.
В мечтах эти дети видят себя будущими врачами, милицейскими или танцорами. Мы искренне надеемся, что все планы на жизнь этих детей сбудутся.

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