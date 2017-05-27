Фото — В Казани состоялось заседание Евразийского межправительственного совета под председательством Кыргызстана

27 мая 2017, 7:43 Комментарии

Под председательством Кыргызстана 26 мая в Казани (Татарстан, Россия) прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества стран-членов ЕАЭС в рамках интеграционного объединения.

В заседании Евразийского межправительственного совета приняли участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства России Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и др.